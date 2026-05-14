Banda nacional se prepara para dos shows en Teatro La Cúpula y revela su admiración por Michael Jackson: «Muchos pasos están inspirados en él»

En la mañana de este jueves, «Los Magníficos» recibieron unos invitados de lujo. Se trata ni más ni menos que de Q_ARE, banda nacional que está inspirada en el Kpop.

La agrupación nacional pasa un buen momento y se prepara para dos presentaciones en el Teatro La Cúpula, el cual está ubicado en el interior del Parque O’Higgins.

Y en esta oportunidad, los integrantes de la banda no ocultaron su gusto por Michael Jackson. De hecho, el vocalista Aiden mostró dos tatuajes que se hizo en honor al Rey del Pop.

La influencia de Michael Jackson en Q_ARE

Posteriormente, tras ser consultados sobre sus inspiraciones en la música, desde la banda respondieron «los Jackson».

De este modo, Aiden reconoció que «hay muchos pasos que usamos que están inspirados en Michael Jackson en las coreografías también dentro de la música y todo».

Por otro lado, es importante mencionar que los shows que realizará Q_ARE este domingo en Teatro La Cúpula han generado gran expectación en sus fanáticos. De hecho, debido al éxito en ventas de la primera fecha se anunció esta segunda para el mismo día. De este modo, la primera se realizará a las 15:00 horas y la segunda a las 19:00 horas.

Vale señalar que estos conciertos llegan después del lanzamiento de su sencillo «Fu».

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