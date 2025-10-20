Rodrigo Sepúlveda comparte conmovedor mensaje a un año de la muerte de su padre: «Me faltan tus mensajes»

Hace un año, el rostro de Mega, Rodrigo Sepúlveda, vivió un difícil momento. Resulta que el 20 de octubre de 2024 falleció su padre Félix Sepúlveda.

Y hoy, el periodista recurrió a sus redes sociales, donde compartió una fotografía de su progenitor y un sentido mensaje para recordarlo.

En el registro, el padre de Rodrigo Sepúlveda aparece sonriendo y haciéndole cariño a su perrito.

Rodrigo Sepúlveda comparte sentido mensaje a un año de la muerte de su padre

El periodista escribió en la descripción del post: «Tu recuerdo es diario. Imposible olvidar. Hoy ya es un año. Rápido, duro, impensado. Acá estamos evocando tu alma como cada minuto».

Además, Rodrigo Sepúlveda expresó: «Tu sonrisa, tu alegría, tu amor infinito por nuestra mamá, tu cariño por tus nietas, tu búsqueda permanente de unir a la familia lo abrazamos como propio».

En este sentido, el periodista de Mega señaló que su padre sigue estando presente en su vida y la de sus cercanos.

«Cada recuerdo que tenemos, cada abrazo que sentimos, cada olor, cada conversación nos lleva a estar contigo», mencionó.

Asimismo, Rodrigo Sepúlveda indicó: «La luna, tu gran amiga, es la imagen que nos conecta al instante mirando al cielo».

En este contexto, el comunicador confesó que «me faltan tus mensajes antes y después de cada programa, si te animas mi celular siempre está abierto para ti… Te extrañamos, papá querido… Tu familia que jamás olvida».

Vale señalar que tras compartir esta publicación, Rodrigo Sepúlveda recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y colegas del mundo de la televisión.

«Abrazo grande, querido Rodrigo», le indicó Nacho Gutiérrez.

«Que su memoria sea eterna»; «sin duda que se extrañan demasiado, el amor de los padres es único, un abrazo desde Osorno»; «fuerte abrazo Sepu»; «qué lindas palabras, a seguir el legado»; fueron algunos de mensajes que recibió el rostro de Mega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RODRIGO SEPÚLVEDA LARA (@rodrigosepulvedalara)

