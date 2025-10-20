Chica reality y polémico influencer tuvieron violenta pelea: Patada, agarrones, volaron vasos y más

Recientemente, Ilaisa Henríquez, quien es conocida como DJ Isi Glock protagonizó un tenso encontrón con el influencer Diego Pánico en un evento capitalino.

Vale señalar que se difundieron registros de este momento, el que fue muy comentado durante el fin de semana.

Tenso encontrón entre Isi Glock y Diego Pánico

De este modo, se puede ver que ambos personajes tuvieron una discusión y que Diego Pánico gritó: «¡¿Dónde está el embarazo?!».

Frente a esto, DJ Isi Glock lo agarró y le rompió una cadena. Luego, el influencer le tiró lo que tenía en su vaso. Mientras que Ilaisa le respondió con una patada.

Además, el joven le gritó: «¡Eres una colgada! ¡Colgada!».

Según informó ADN.cl, este tenso momento escaló cuando el grupo con el que estaba la DJ lanzó un vaso. Luego, el influencer respondió y golpeó de manera accidental a un amigo de la DJ, quien la estuvo apoyando y le tiró un vaso a Diego Pánico. Luego intentó justificar su reacción en Instagram, asegurando que antes el objeto le había golpeado cerca del ojo y le dolió

Posteriormente, Diego Pánico se refirió a este encontrón y mencionó: «Si yo le hubiera pegado, estaría funado, y partió la pelea porque ella lleva semanas hablando mal de mí y de por qué voy a apoyar a la Coni a Fiebre de Baile, ¡y empezaron a burlarse en patotas de mis carteles! Perdón por gritarle a una mujer me carga el show, pero bueno».

Es importante señalar que recientemente, Isi Glock dio que hablar tras lanzarse contra Cony Capelli, a quien acusó de ser «Promiscua» y «doble moral».

Por otro lado, después del incidente, la DJ ofreció disculpas a través de un live en Instagram.

Cabe destacar que Ilaisa Henríquez es parte de del reality de Diego González, «Cuicos vs Flaites», el que se estrenó este domingo 19 de octubre.

