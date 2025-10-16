Isi Glock ingresó a reality y protagonizó múltiples polémicas: triángulo amoroso con Edmundo Varas y tenso encontrón con Princeso

Diego González se encuentra preparando los detalles de su nuevo reality digital titulado «Cuicos versus Flaites».

Si bien el espacio todavía no se estrena, ya finalizaron las grabaciones y se han filtrado diversas polémicas.

Este nuevo proyecto cuenta con reconocidas figuras como Julitroz, El Tarro, La Mojojojo, Edmundo Varas, Princeso y DJ Isi Glock.

En este sentido, de acuerdo a información de La Cuarta, habría surgido un triangulo amoroso que involucra al exchico reality, Edmundo Varas, Isi Glock y otra participante.

Resulta que la mujer que hace un tiempo hizo noticia por involucrarse con Karol Lucero, se habría enojado con Edmundo por quitarle una de sus conquistas. Hablamos de Ashley.

Sin embargo, no se conoce si es que este problema pasó a mayores. Incluso, todavía no se revela la fecha de estreno del nuevo reality de Diego González, «Cuicos versus Flaites».

Cabe destacar que esta no sería la única polémica que habría protagonizado Isi Glock en el espacio digital. También se dio a conocer una fuerte discusión que tuvo con Princeso.

Tenso encontrón entre Isi Glock y Princeso

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, Isi Glock y Princeso tuvieron un apasionado encuentro. Sin embargo, posteriormente habrían protagonizado una tensa situación.

Resulta que a través de redes sociales, comenzó a circular un registro compartido por la influencer Karencita, en el que la DJ y el chico reality tuvieron una discusión.

«Está quedando la media cagá», indicó la joven

Además, en esta oportunidad, Princeso le indicó: «No necesito inventar hueás para brillar». Frente a esto, Isi Glock lo trató de «care raja».

De todos modos, no se sabe cuál fue el motivo que originó esta discusión, por lo que solamente queda esperar al estreno de «Cuicos Versus Flaites».

