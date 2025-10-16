Festival «I Love Reggaetón» llega en marzo de 2026 a Espacio Riesco: De La Ghetto, Alexis & Fido y más artistas confirmados

¡Atención fanáticos del reggaetón y el perreo! Recientemente, se confirmó que el destacado festival «I Love Reggaetón» llega a Chile.

El evento se llevará a cabo el próximo 28 de marzo y tendrá lugar en el Espacio Riesco.

Cabe destacar que este es más que un simple festival, sino que es un viaje en el tiempo al ritmo que marcó a toda una generación. En esta noche, se presentarán destacados cantantes, quienes interpretarán éxitos que hicieron historia y que siguen vigentes hasta ahora.

Se espera que «I Love Reggaetón» sea una experiencia inolvidable con espectáculos en vivo de icónicos artistas del reggaetón clásico y DJ sets que mantendrán la energía al tope a partir de las 17:00 horas hasta la madrugada.

Este festival será una verdadera fiesta, la que estará cargada de ritmo, flow, nostalgia y mucha gasolina. Desde los primeros beats hasta el último perreo, los presentes cantarán, bailarán y recordarán los motivos de por qué se enamoraron del reggaetón.

Es importante señalar que «I Love Reggaetón» cuenta con cartel de lujo que cuenta con grandes referentes de la música urbana mundial.

Tito El Bambino, De La Ghetto, Angel & Khriz, Alexis & Fido, Eddy Lover, Cali & El Dandee, Big Yamo, Joysi Love (exmiembro de LaFactoría), Fuego, Lucenzo, Lorna y Fulanito dirán presente en este festival.

Además, el evento contará con el más encendido set de Dame + Gasolina DJs, quienes repasarán grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

¿Cómo comprar entradas para «I Love Reggaetón»?

La preventa para «I Love Reggaetón» ya comenzó y se encuentra disponible a través del sistema Puntoticket, con precios desde $57.500.

A continuación te dejamos los valores de la primera preventa:

General: $57.5000

Front Stage: $99.1880

Standing VIP: $158.700

