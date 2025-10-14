Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White, quien es conocido como el Rey de la guaracha, dio a conocer un importante paso para su carrera. Resulta que llevará a cabo un concierto en el Teatro Coliseo.

El show está programado para el 18 de diciembre de 2025, a las 20:00 horas, y promete ser un espectáculo que conquiste a los fanáticos se siembre y también nuevas audiencias.

Martin White, ha destacado por su estilo lleno de soltura, alegría, conexión con la celebración y goce. Además, con su música ha conquistado corazones y escenarios de Chile y Latinoamérica.

Con solamente 22 años, el artista ha revolucionado a la música urbana, con un estilo que fusiona guaracha, reggaetón y ritmos electrónicos.

El intérprete se hizo conocido por su éxito «V-16». Posteriormente, siguió dando que hablar con éxitos como «Chingón», «Guarachette» y «Fashonista».

Además, recientemente estrenó el Disco WORLDWAI, que ha estado en el top 6 del ranking de los más escuchados en Spotify Chile.

El joven destaca por su música y también por la energía que tiene en sus shows, donde el público disfruta de una gran experiencia. Con letras dinámicas, beats contagiosos y un estilo visual que refleja su personalidad, cada presentación se transforma en una verdadera celebración de la música urbana, la alegría sana y la cultura juvenil.

Y con este concierto que llevará a cabo en Teatro Coliseo, sus fanáticos podrán disfrutar de sus grandes éxitos y sus nuevas canciones. Por ejemplo, en el disco «WORLDWAI».

Esta instancia promete contar con una gran puesta en escena, que mezclará luces, efectos y la interacción constante con su fanaticada.

Además, de este modo, Martin White sigue reafirmando su posición como uno de los artistas urbanos nacionales más influyentes de la escena urbana contemporánea y un referente de la música guaracha a nivel regional.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Martin White?

Las entradas para este concierto de Martin White estarán disponibles a través de Puntoticket desde las 12:00 horas de este miércoles 15 de octubre.

