«Me maltrató psicológicamente»: Reconocido actor nacional sacó a la luz grave denuncia contra Vasco Moulian

Vasco Moulian nuevamente quedó en el centro de la polémica. Esta vez, no por sus comentadas intervenciones en Fiebre de Baile, sino por un episodio de su pasado que recientemente volvió a salir a la luz.

La situación fue expuesta en el programa Que te lo digo, donde mostraron un video del actor Andrés Gómez, reconocido por participar en distintas teleseries nacionales, quien lanzó una fuerte acusación contra el rostro televisivo.

Reconocido actor nacional sacó a la luz grave denuncia contra Vasco Moulian

En el registro, Andrés Gómez acusó directamente a Vasco Moulian de haber perjudicado su carrera profesional: “Señor Moulian, usted me redujo, me maltrató psicológicamente, me canceló, me dejó fuera sin trabajo en una carrera que iba en ascenso”, expresó el actor.

Por suerte, aseguró que logró mantenerse vigente gracias a nuevas oportunidades laborales que recibió posteriormente en otras producciones. Aun así, dejó de aparecer en teleseries nacionales.

Pero eso no fue todo, ya que Andrés Gómez también aprovechó de lanzar una dura crítica personal contra Vasco Moulian: “Lo que tiene usted, como le gusta tanto sermonear y dar diagnósticos, le voy a dar el suyo. Usted está maldito por la codicia”, señaló.

“Es un codicioso aquí y en cualquier parte. Las personas que están cerca suyo tarde o temprano saldrán dañadas, pobre de ellas, porque usted no tiene amor, no conoce el amor”, cerró el actor.

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