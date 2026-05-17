«Hoy tenemos nuestra última obra…»: Cristián Riquelme entregó un emotivo mensaje en el último capítulo de Teatro en Chilevisión

Este sábado se concretó el esperado regreso de Pato Torres a “Teatro en Chilevisión”, uno de los programas más recordados de su carrera. Sin embargo, la jornada también marcó el cierre de la primera temporada, con la presentación de la obra “Ni un pelo de tonta”.

Antes de comenzar la función, Cristián Riquelme dedicó unas emotivas palabras al programa, destacando el cariño con el que fue realizado este regreso del teatro a la televisión abierta.

El conductor valoró la recepción que tuvo el espacio durante sus emisiones y aprovechó de agradecer al elenco y al equipo que estuvo detrás de cada capítulo.

Cristián Riquelme entregó un emotivo mensaje en el último capítulo de Teatro en Chilevisión

Antes de iniciar la obra, Cristián Riquelme comentó: “Hoy tenemos nuestra última obra, pero de esta primera temporada hecha con tanto cariño para todos ustedes, que no pueden ir al teatro, quizás. Para eso se hace el Teatro en Chilevisión, para que el teatro vaya al calor de sus hogares”.

“De eso se trata el teatro, un arte colectivo para usted con mucha gente que está detrás de todas estas obras, detrás de todos estos personajes que hemos hecho con tanto cariño y amor para todos ustedes”, agregó el actor y conductor.

Además, también dedicó palabras al invitado especial del episodio final, destacando el regreso de Pato Torres junto a su recordado personaje de Eglantina Morrison.

“Disfrute, páselo bien. Esto fue hecho con mucho cariño de un tremendo equipo para todos ustedes. Se acaba solo la primera temporada de Teatro en Chilevisión”, cerró Cristián Riquelme.

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