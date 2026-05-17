«Te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre»: Dj Méndez desafió a Américo a una pelea de boxeo

DJ Méndez sorprendió este sábado tras publicar un video dirigido a Américo, quien actualmente atraviesa un complejo escenario judicial luego de la denuncia por violencia intrafamiliar que le hizo Yamila Reyna.

A través de sus redes sociales, el artista no solo lo encaró públicamente, sino que además lo desafió a una pelea de boxeo. Junto con esto, reveló un desconocido conflicto personal que arrastraría con el cantante desde hace varios años.

Dj Méndez desafió a Américo a una pelea de boxeo

En el registro, grabado desde un ring, DJ Méndez comentó: “Tengo un anuncio, tengo un reto que hacerle a una persona por algo personal, por algo que está pasando, y eres tú, Américo. Escúchame bien lo que te voy a decir, que tenemos que arreglar cuentas”.

“Hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez, y lo que diga el juez es una cosa, pero lo que hiciste es otra, y eso lo sabes”, agregó, haciendo referencia al reciente proceso judicial del intérprete.

En esa misma línea, el músico lanzó su propuesta: “¿Qué es lo que vamos a hacer? Te hago un reto, tú y yo aquí, en forma deportiva, profesional. No de violencia ni picado, sino que aquí, en el ring”.

“Si no es así, vas a quedar mal ante todo Chile, porque, si puedes con una mujer, que te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo”, disparó DJ Méndez.

El antiguo conflicto entre ambos

Más adelante, el artista explicó que su molestia con Américo viene desde hace años, específicamente desde que ambos coincidieron en Suecia: “Tengo un problema personal desde hace años, desde que yo lo tenía en Suecia trabajando en mi estudio, antes de que fuera famoso aquí en Chile”, aseguró.

“No quiero tomarme el crédito de nada, ni mucho menos decir que gracias a mí logró algo, pero nosotros y otro amigo lo recibimos allá cuando andaba con el grupo Alegría, prácticamente solo, y lo ayudamos en Suecia. Incluso fue corista mío allá”, añadió.

Sin embargo, según relató DJ Méndez, el quiebre ocurrió cuando Américo ya había alcanzado fama en Chile: “Cuando llegué a Chile para saludarlo y felicitarlo, él le dijo a los guardias que no me dejaran entrar. Ahí sentí que la humildad no la tiene por ningún lado, porque yo solo quería felicitarlo”, afirmó.

Finalmente, DJ Méndez aseguró que la reciente polémica judicial fue lo que lo motivó a hacer este desafío: “Tengo todo listo y dispuesto. Lo quiero hacer en el ring porque es un deporte controlado. No estoy invitando a la violencia, solo a hacerle entender que eso no se hace”, señaló.

“Yo quiero tener la oportunidad de sacarle la cresta frente a todo Chile, que se suba al ring a lo grande, en un reto limpio, por todo lo que ha hecho y también por estos temas personales conmigo”, cerró el artista.

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