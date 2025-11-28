«Estoy por lanzar un álbum»: DJ Méndez entrega detalles de su reinvención musical y nuevos proyectos

Durante la jornada de este viernes, el popular artista nacional DJ Méndez estuvo presente en RadioActiva. Instancia en la que promocionó «Despierta La Florida», fiesta de Año Nuevo que se desarrollará en La Florida. Sin embargo, esto no fue todo, ya que también habló de otros temas como la reinvención que se encuentra viviendo.

En este sentido, el intérprete de «Mi Chile» profundizó con respecto a la esencia que lo ha acompañado durante su carrera.

«La esencia de Leo Méndez, DJ Méndez, es que le puedes cantar a la mamá como te puede cantar de una fiesta».

Además, con respecto a sus nuevos proyectos, expresó: «Estoy por lanzar un álbum que se llama Gio. Después de todo este descongelamiento musical va a haber de todo, hasta salsa».

«No le tengo miedo a la fusión ni a tener una evolución musical», agregó DJ Méndez.

Asimismo, indicó que próximamente lanzará «I Got Freedom». «Si te gustó I’m Coming Home», señaló. Además, adelantó que es una fusión de afro con house.

DJ Méndez opino sobre los artistas en campañas políticas

Además, en esta oportunidad DJ Méndez habló de la participación de artistas en campañas políticas.

«Si vas es porque tienes un ideal. No me puedes decir ‘yo fui porque un trabajo más'», indicó el artista nacional.

«Hoy en día me llamaron varios candidatos y yo dije que no a todos», agregó DJ Méndez.

De este modo, aseguró que se encuentra enfocado completamente en su carrera musical y en la fiesta de Año Nuevo que se va a desarrollar en La Florida. Instancia en la que indicó que va a presentar su material nuevo, antiguo y que incluso estará conduciendo.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google