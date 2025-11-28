Sita Evelyn se transformó en una Brava más y dejó la patá en RadioActiva: «Una atrae masas»

Este jueves, se vivió un cómico momento en el programa «Bravas» de RadioActiva. Resulta que en esta instancia, la Sita Evelyn sorprendió y estuvo reemplazando a Rosario Bravo.

De este modo, la locutora de Radio Corazón acompañó y tiró la talla con Andrea Fuentes en el popular espacio radial.

Sita Evelyn se transformó en una «Brava» más

Desde el primer minuto de su aparición, la locutora dejó la patá con sus bromas y tallas. Incluso se presentó como la «verdadera Bravo».

«La madre, la matriarca Bravo llegó a Radioactiva», indicó Andrea Fuentes.

Además, en esta oportunidad, Sita Evelyn sorprendió al piropear a Juako Lee.

«Ay, mi amor, te estoy mirando con otros ojos. Hace tiempo que no te veía tan de cerca, tienes unos músculos increíbles», señaló la locutora de Radio Corazón.

Esta aparición no pasó desapercibida. Esto se vio reflejado en los llamados que recibió la radio, donde diversos auditores tiraron la talla y le dejaron mensajes a la Sita Evelyn.

«¿Cómo están las chiquillas más brava toda la mañana? Oye, ¿llegó el glamour entonces?», indicó un auditor, lo que desató carcajadas en las locutoras.

«Estaba escuchando la Corazón, pero cuando caché que se cambió, me cambié con usted», señaló otro oyente.

«Mira, para que cachen cómo una atrae masas», respondió Sita Evelyn.

Antes de irse, Sita Evelyn llamó a su gente para que volvieran a Radio Corazón. «Bueno, ahora los invito a todos los que me siguieron a la Activa que se vayan a la Corazón, porque me voy para el lado. ¡Chao!», indicó.

Vale señalar que durante la mañana del jueves, nuestra querida Tencha también hizo de las suyas y fue a tirar la talla en Radio Corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Activa (@radioactivachile)

También te podría interesar: «Estoy por lanzar un álbum»: DJ Méndez entrega detalles de su reinvención musical y nuevos proyectos

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google