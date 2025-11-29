Reconocida cantante chilena se bajó del cierre de la Teletón en el Estadio Nacional: «Rara vez he suspendido un show»

Una de las artistas nacionales más destacadas de los últimos años, sorprendió en redes sociales con su revelación. Ya que, aseguró que por problemas de salud, no podrá realizar sus shows de este fin de semana, incluido su espectáculo en el cierre de la Teletón.

Se trata de Francisca Valenzuela, quien estaba confirmada para el bloque de cierre en el Estadio Nacional. Además de ella, están confirmados para el cierre, Myriam Hernández, Pablo Alborán, Zúmbale Primo, Gino Mella, entre otros.

Francisca Valenzuela se bajó del cierre de la teletón en el Estadio Nacional

Francisca Valenzuela comunicó la noticia a través de sus redes sociales. Según la artista, no podrá asistir al cierre de la Teletón, la noche de este sábado, por problemas de salud:

«Debido a temas de salud, no podré participar en el show de Teletón en el Estadio Nacional de Santiago (sábado 29/nov) ni en Rockódromo de Valparaíso (domingo 30/nov)».

«Les pido mil disculpas. En mi carrera rara vez he suspendido un show por mi cuenta. Me cuesta muchísimo cancelar estos compromisos que me tomo tan en serio, que honro y respeto, pero tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente», explicó la cantante.

Para cerrar, dejó un mensaje para sus fanáticos de Valparaíso, y también para la Teletón: «Valparaíso: les debo un concierto. Les quiero mucho! Disfruten el festi! Teletón: Les admiro mucho, siempre aquí dispuesta a apoyar«.

