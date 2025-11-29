«Tírense un billetito»: Don Francisco «invitó» a una conocida empresa a donar a la Teletón en pleno despacho

En medio de la «Desayunatón», de esta mañana, Don Francisco salió a las calles para compartir con los vecinos. En su visita a Quinta Normal, el animador de la Teletón dejó un divertido momento que no pasó desapercibido.

Resulta que el animador aprovechó el momento para recordarle a una gran empresa nacional, que donara a la Teletón de este año.

Don Francisco «invitó» a una conocida empresa a donar a la Teletón en pleno despacho

En su visita a la comuna de Quinta Normal, por la Desyunatón, Don Francisco llegó hasta la calle McKay para compartir con los vecinos.

En su curiosidad por el nombre de la calle, se metió a uno de los locales para conversar con los comerciantes. Ahí, el animador de la Teletón se encontró con un paquete de galletas McKay, y comentó, respecto a la coincidencia entre el pasaje y la marca: «Aquí está McKay, como McKay no ha hecho ningún aporte a la Teletón, aquí puede encontrar toda esta publicidad».

«Galletas McKay, más ricas no hay, son crujientes de lo frescas que son. Vayan a la cuenta 24.500-03«, agregó el animador, desatando las risas en el estudio y en el lugar.

Eso sí, no quedó ahí la cosa, ya que después de la publicidad, Don Francisco fue más allá, y le habló directamente a la empresa: «McKay, vengan a la tarde a la Teletón, y tírense un billetito«.

Por último, explicaron la relación entre la empresa McKay y la calle del mismo nombre, y es que, originalmente, en aquel pasaje vivían los trabajadores de la compañía.

