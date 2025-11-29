Desde Freddie Mercury hasta Anitta y con Willy Sabor al ritmo de Footloose: Revive el insólito concurso de imitaciones de la Teletón Esta madrugada, tuvo lugar en la Teletón 2025 el concurso de imitaciones, donde los famosos se la jugaron con un espectáculo único. Revive el concurso a continuación: