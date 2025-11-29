«Es un saco de hue…» Vasco Moulian repasó con todo a reconocido bailarín de la TV tras críticas como jurado

Vasco Moulian volvió a estar en el centro de la polémica, pero esta vez fuera de la tele y de Fiebre de Baile. El rostro de Chilevisión estuvo conversando con Danilo 21 en el podcast «Juzgamos y Nos Funamos», donde le respondió con todo a Neilas Katinas, el reconocido bailarín de la TV.

Hace unos días, en un programa de farándula, Neilas Katinas había criticado el rol de Vasco Moulian como jurado de Fiebre de Baile: «Solo me imagino que tipo de ‘trabajo’ hace Argandoña y Vasco, y eso es suficiente para no ver el programa. Yo ya trabajé con ellos y lo sé, de baile no saben absolutamente nada«.

Vasco Moulian repasó con todo a reconocido bailarín de la TV

Danilo 21 le recordó a Vasco Moulian las palabras de Neilas Katinas, a lo que él respondió con humor: «¿Qué será de él? ¿Qué estará haciendo?». Incluso, aseguró que estaría haciendo clases a un grupo pequeño de personas.

«Es un maric… Pero no un maric… homosexual. Es un maric… sonriente. Es un saco de hue…«, agregó Vasco Moulian, dejando en shock a Danilo 21.

Según Vasco Moulian, lo más triste, es que antes tenían una buena relación. Esto, tras coincidir en Rojo.

«Debe ser tan fuerte lo que siente. Imagínate un bailarín como él, que no tiene raja idea de televisión, fome como jurado, plano. Mucho más fome que la maestra (Edymar)», agregó el jurado de Fiebre de Baile.

Y por último, Vasco Moulian le tiró el último repaso a su excolega: «Ese weón del Neilas es más fome que la cresta. Si es que piensan hacer un programa de concursos y copiarnos los otros canales, se pasarían de giles si lo invitan. Sí es muy fome«.

