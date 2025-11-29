«Han sido parte entrañable por años de esta gran obra»: Angélica Castro se emocionó con el homenaje de Teletón a los fallecidos este 2025

La tarde de este sábado, la Teletón tuvo un segmento especial en su transmisión. Desde la institución rindieron homenaje a los rostros del espectáculo que fallecieron este año, y que participaron de la Teletón en algún momento.

Angélica Castro tuvo la misión de anunciar este segmento: «Queremos hacer una pausa. Invitarlos a ustedes, también, a vivir este momento para recordar a compañeros, artistas, comunicadores y amigos que han sido parte entrañable por años de esta gran obra y que este año 2025 nos han dejado«.

«Ellos han marcado una huella profunda en cada uno de nosotros. Siempre los tendremos en nuestro corazón y siempre estarán vivos en nuestra memoria», agregó.

Angélica Castro se emocionó con el homenaje de Teletón a los fallecidos este 2025

En el homenaje, mostraron imágenes de Willy Benítez, Tommy Rey, Miguel «Negro» Piñera, Teresita Reyes, Héctor Noguera, y el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke.

Tras el homenaje de la institución, Angélica Castro tomó la palabra: «Emociona mucho ver estas imágenes. Eduardo no solamente era un gran camarógrafo, era un gran realizador. Alguien que conocí por muchos años, desde los inicios de mi carrera».

«Eduardo es quien dejaba su corazón en cada una de esas historias. Muchas de esas historias que ustedes se han emocionado hoy, es él quien entregaba todo su amor para que ese testimonio brillara, para que ese testimonio tomara vida», reveló la comunicadora.

Por último, Angélica Castro entregó un mensaje para Eduardo Cruz-Coke, por su rol en Teletón:»Pido un aplauso para nuestro amigo, que además, ha sido parte de todo un equipo, de todos los que son la familia Teletón. No solo como el gran amante de esta obra, sino que también como un padre, que estuvo con su hijo, por años, siendo parte de esta gran obra».

