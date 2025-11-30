«Este resultado da cuenta de que Chile no se cae a pedazos»: Neme entregó un potente mensaje tras alcanzar la meta de la Teletón

Con una noche de grandes artistas, como Myriam Hernández, Pablo Alborán, Grupo Zúmbale Primo, Jean Paul Olhaberry, Stefan Kramer y Paulina Rubio, cerró anoche la Teletón en el Estadio Nacional.

A eso de las 1:40 de la mañana, llegó el momento de la verdad, el último cómputo de la Teletón. La cifra recaudada finalmente fue de $44.253.268.546, casi 4 mil millones más de lo que era la meta para este año.

José Antonio Neme entregó un potente mensaje tras alcanzar la meta de la Teletón

Tras lograr superar la meta de la Teletón, con un amplio margen, la fiesta continuó con la presentación de Noche de Brujas. Luego de terminar el evento, José Antonio Neme habló en conferencia de prensa, y se refirió al último cómputo:

«Este resultado, de haber cruzado la meta en varios millones, y además el músculo de la Teletón, da cuenta de que Chile no se cae a pedazos, ni estamos pasando por una crisis profunda, ni hay una desmoralización de la nación».

«¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos temas urgentes que resolver? Es verdad, sí. ¿Tenemos crisis que hay que atender? Sí, obviamente. Y la gente va a buscar respuesta el próximo 14 de diciembre«, agregó el comunicador, respecto a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales.

Después, José Antonio Neme destacó que Chile sigue siendo un país solidario y resiliente, y que puede organizarse como lo hizo anoche.

Por último, el comunicador reflexionó al respecto: «Chile es un país que tiene corazón, que tiene músculo, que es capaz de organizarse, que es capaz de levantarse, que es empático y solidario. Y es un país que no está desmoralizado. Creo que es importante reconocerlo y dar cuenta de aquello».

