«Fue un honor»: Katteyes sorprendió al cantar con Paulina Rubio en el cierre de la Teletón

Anoche se vivió el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional, con un espectáculo lleno de grandes artistas. Entre ellos, Pablo Alborán, Myriam Hernández, Lucero, Noche de Brujas, Jean Paul Olhaberry y Stefan Kramer.

También, una que hizo cantar al Estadio Nacional fue Paulina Rubio, quien sorprendió al subir al escenario a Katteyes. La artista urbana ya había estado la noche anterior con un show en solitario, pero esta vez, apareció junto a la mexicana para reversionar un clásico.

Katteyes sorprendió al cantar con Paulina Rubio en el cierre de la Teletón

En medio de la exitosa presentación de Paulina Rubio en el cierre de la Teletón, cantó uno de sus mayores clásicos, «Yo no soy esa mujer«. La sorpresa de la noche fue cuando apareció Katteyes, para cantar una nueva versión de este éxito.

Tras su aparición, la cantante urbana hizo un llamado a la gente para ir a donar.

Después de bajarse del escenario, Katteyes conversó con los medios al respecto: «Estoy muy feliz, muy orgullosa de ser parte de esta causa que nos representa a todos como chilenos. Hay que alzar la voz y dejar esta vara bien alta, para que después todos los países se unan y tengan una Teletón como nosotros».

«Para mí fue un honor, estoy muy feliz, porque siento que ella es la verdadera leona. Juntar estas dos generaciones de mujeres empoderadas, sin tener miedo, de poder decir lo que realmente sentimos, y queremos, y que la gente escuche, es increíble. Cantar con ella para mí fue increíble», agregó sobre Paulina Rubio.

Para cerrar, la cantante urbana declaró: «Para mí la Teletón es una causa tan genuina, que une tantos corazones, lo único que buscamos es que los niños sean felices«.

Revisa el momento en Radio ADN:

