Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Katteyes ha sido una de las artistas revelaciones de este año. Y recientemente, la popular cantante logró un importante hito. Resulta que se transformó en la primera cantante chilena en posicionarse cuatro veces en el primer lugar del Top 50 de Spotify Chile.

Esto lo consiguió con su reciente colaboración con King Savagge y Lyon la F en «Pasajero».

Y anteriormente, la intérprete había llegado al primer lugar con éxitos como «Ponte Lokita», «Báilame Así» y «Todo k ver».

Además, Katteyes se encuentra promocionando «Ven Acá», su primera canción en solitaria lanzada durante este año. Este proyecto contó con la producción de SWIFT 047 y hoy está en el puesto número 20 de Spotify en Chile.

El gran año de Katteyes

Vale señalar que hace algunas semanas, Billboard destacó a la cantante urbana como una de las mayores protecciones del continente y como uno de los casos de más éxito de las redes sociales a la música.

A esto se le suma que tiene dos dominaciones en los Copihue de Oro. Una en la categoría de Artista del Año y otra en Canción del Año por canción «Ponte Lokita».

Además, el éxito de Katteyes ha traspasado fronteras. En agosto fue parte del festival Baja Beach en Baja California y el próximo 22 de noviembre se estará en el Coca-Cola Flow Fest en Ciudad de México, el que es uno de los eventos urbanos más relevantes de la región.

Por otro lado, su participación en las Fashion Weeks de Madrid y Milán y su reciente encuentro con María Becerra en Miami siguen consolidando su proyección internacional.

Vale señalar que Katteyes finalizará el año con una presentación en la Teletón. Además, luego de todos estos hitos que la posicionan como una de las artistas chilenas del momento, en comienzos del próximo año va a estar en Lollapalooza Chile.

Hace algunos días, la intérprete estuvo presente en RadioActiva. Instancia en la que expresó: «No me gusta que piensen que me creo la número uno (…) Siento que todavía me falta mucho por trabajar».

