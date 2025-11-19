Detienen a popular cantante chileno en Lo Prado por presunto microtráfico de drogas

En la tarde de este martes, Carabineros detuvo al cantante urbano Jere Klein por presunto microtráfico

El joven fue trasladado hasta la 44.ª Comisaría de Lo Prado en el marco de lo establecido por la Ley N.º 20.000, que regula y sanciona el tráfico ilícito de drogas.

«Personal de Carabineros del SIP de Lo Prado efectuaban patrullajes al interior de la población Santa Anita, sorprenden un vehículo de marca Mercedes Benz, en el cual se desplazaban cinco antisociales, los cuales bajo una conducción temeraria, estacionan el auto. En esas circunstancias, los carabineros aprovecharon para controlar a estas personas, y se sorprenden con consumo de drogas en el lugar», indicó Cristián Galaz, mayor de Carabineros.

«Cuando es fiscalizado, el vehículo ya se encontraba estacionado y estas personas se encontraban abajo. Al proceder a la fiscalización, personal de la SIP logra establecer que el conductor era Jeremías Tobar, porque él mismo lo manifestó. Además, él no mantenía licencia de conducir», agregaron desde Carabineros.

Además, el mayor dio a conocer que se están llevando a cabo pericias para identificar las especies que transportaba el cantante.

Asimismo, desde Carabineros dieron a conocer que también le incautaron cerca de dos millones de pesos en efectivo a Jere Klein.

Jere Klein ya tuvo problemas con la justicia anteriormente

En septiembre, Carabineros llevó a cabo un operativo antidrogas en colina. Instancia en la que se allanó la casa de Jere Klein. En dicha oportunidad se encontró una prensa que dio positivo a clorhidrato de cocaína. Sin embargo, no había droga ni tampoco se registraron detenciones.

Este fue un procedimiento amplio que dejó 17 detenidos y abarcó 19 domicilios.

Luego de aquella investigación, OS7 de Carabineros llevó a cabo las formalizaciones pertinentes y se confirmó a Jere Klein como imputado en la investigación. Sin embargo, no lo detuvieron.

Posteriormente, la Municipalidad de Coquimbo canceló su show en la Fiesta de la Pampilla 2025.

