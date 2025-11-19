Haitianos se hacen virales tras presumir su éxito con las mujeres y ningunear a los chilenos: «Son malos pal catre»

Recientemente, dos haitianos se hicieron virales en redes sociales por hablar de su talento con las mujeres. Además, miraron en menos a los hombres chilenos.

Todo partió después de que el creador de contenido Apoloboom les hizo una entrevista en la vía pública.

¿Qué hay de cierto en que todos los haitianos se están haciendo cargo de todas las mamás solteras chilenas?», preguntó de entrada.

Frente a esto, uno de los haitianos contestó: «La mujer lo que quiere es gozar po’, y si no puede gozar con chileno y lo encuentra en un haitiano, obviamente se va a querer quedar con el haitiano».

Después el entrevistador le preguntó al otro extranjero: «¿A usted qué le parece el mito de que los haitianos vienen a robarle las mujeres a los hombres?».

Frente a esto, el hombre indicó: «Los chilenos son malos pal catre». En este sentido, su amigo complementó: «Es verdad po’, yo fui patas negras una vez, ¿por qué crees tú?».

Posteriormente, indicó cual sería la clave para brillar en la intimidad: «La tercera pierna».

Las reacciones que dejó el registro

Como era de esperarse, el video tuvo gran alcance y generó múltiples reacciones en redes sociales. Vale señalar que la mayoría de los cibernautas se lo tomó con humor.

«La we… wena y hablan como nosotros»; «bueno, el haitiano no está tan lejano de la realidad»; «mejorando la raza»; «ese es patas negras toda la vida»; «se aprenden hasta los chistes»; «excelente esta entrevista»; «nacieron patas negras»; «qué chistoso ver cómo manejan el español combinado con el chilenismo»; «se expresan como chilenos, me causa tanto orgullo», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo a la información del INE, en Chile hay 88.131 personas de nacionalidad haitiana. Esto se traduce en un 9,8%.

