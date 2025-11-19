Muere histórico personaje de Los Simpson después de 35 años en el programa

Los seguidores de Los Simpson se encuentran de luto. Esto se debe a que, recientemente, murió un popular personaje que por mucho tiempo fue parte del show,

Se trata ni más ni menos que de Alicia Glick, quien perdió la vida de manera inesperada en el capítulo «Sashes to Sashes» de la temporada 37.

La mujer era conocida por tocar el órgano en la iglesia de Springfield. Vale señalar que en un inicio Cloris Leachman hizo el doblaje del personaje y tras su fallecimiento, Tress MacNeille asumió el rol.

Alicia Glick apareció en Los Simpson por 35 años durante 34 temporadas.

Su primera aparición se remonta a 1991, en el episodio «Three Men and a Comic Book». Acá Bart Simpson hizo múltiples trabajos para Alice con el fin de juntar dinero para poder comprar un cómic.

Además, también se recuerda mucho una discusión que tuvo con Ned Flanders. «Es un tazón para caramelos, 90 dólares», le dijo al vecino de Los Simpson luego de ser consultada en una venta de garaje de Avenida Siempreviva.

Nueva muerte sacude a Los Simpson

El productor Tim Long conversó con People sobre esta nueva muerte que impactó a Los Simpson.

«En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre, a través de la hermosa música que hizo», indicó.

«Pero en otro sentido, más importante, sí, está muerta como un clavo», agregó.

Es importante señalar que en abril del año pasado murió Larry Dalrymple en el episodio titulado «Cremains of the Day».

Es importante recordar que este fue un cliente icónico del bar de Moe. Además, estuvo en la serie desde el tercer capítulo.

Vale señalar que Homero, Lenny, Carl y el cantinero llevaron a cabo un viaje con el fin de esparcir sus cenizas.

«Lo siento si la muerte del Larry los afectó. Ese era el punto», indicó Long después de la emisión original en Estados Unidos.

