Popular figura del espectáculo es acusada de quitarle la pareja a su madre: «Un caballero mayor que ella»

Recientemente, se dio a conocer una polémica noticia que involucra a una recordada figura del espectáculo nacional.

Se trata ni más ni menos que de Angie Jibaja, quien protagonizó una inesperada situación familiar.

Resulta que, según informó Cecilia Gutiérrez, la exchica reality fue acusada de robarle el novio a su madre.

Es importante señalar que hace algunos meses, Angie Jibaja estuvo presente en «Primer Plano» de CHV. Instancia en la que reveló que está viviendo en Valparaíso.

Además, la exparticipante de «Doble Tentación» mencionó que está alejada del mundo de la televisión, de las drogas y excesos. Incluso mencionó que está ligada al mundo de la religión.

Revelan que Angie Jibaja le habría quitado el novio a su madre

A través de sus redes sociales, Cecilia Gutiérrez expresó: «El otro día me enteré de un chisme que es muy farándula antigua, pero el chisme es reciente y es muy farándula».

«El tema es que después de que ella salió en Primer Plano me hablaron varias personas para decirme que había un problema familiar», agregó la periodista de farándula.

En este sentido, la comunicadora dio a conocer que el problema habría pasado a mayores. «Resulta que su mamá la acusa de haberle quitado a su pololo. ¡Escándalo que habría terminado con la fuerza pública!», indicó.

«Ella estaba en Primer Plano con un caballero mayor que ella, que yo pensé que era su manager, pero después supe que, efectivamente, era la pareja de su mamá. Pero parece que ahora es el pololo de Angie», añadió la periodista de farándula.

En este sentido, Cecilia Gutiérrez expresó: «Me decían que se había ido a vivir con él a otro lugar, que ya no estaba con la mamá. Ese fue el renacer de Angie Jibaja».

