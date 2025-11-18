Popular pareja de actores nacionales termina su relación tras cuatro años juntos

Después de múltiples rumores, un popular actor dio a conocer que se encuentra soltero después de cuatro años de relación.

Se trata ni más ni menos que del actor Gabriel Urzúa, quien confirmó el quiebre con la también actriz María Gracia Omegna.

Vale señalar que en un momento vivieron juntos. Sin embargo, posteriormente optaron por cambiarse a casas separadas.

«Nosotros nos pillamos en otro espacio, cada uno tiene su hija, entonces convivir es un desafío más grande que ser dos personas solas que quieren convivir», indicó Gabriel Urzúa hace un tiempo.

Gabriel Urzúa confirma quiebre con María Gracia Omegna en Fiebre de Baile

En una reciente emisión de Fiebre de Baile, el actor reveló que terminaron su relación.

Esto ocurrió después de que el conductor de reemplazo, Juan Pablo Queraltó le indicó: «La Diana está en su casa, pero ella me mandó un Whatsapp, estaba muy preocupada, porque quiere saber si estás soltero o no. No sé por qué quiere preguntar eso».

Frente a esto, Gabriel Urzúa expresó: «¿Les gusta la chimuchina?».

Posteriormente, el comunicador siguió insistiendo y el actor reconoció: «Estoy soltero».

«Bueno, Diana, te puedes quedar tranquila, porque efectivamente está soltero mi querido Gabriel», señaló Juan Pablo Queraltó.

Es importante mencionar que el romance entre María Gracia Omegna y Gabriel Urzúa inició en pandemia, poco después de que la actriz terminó con Gonzalo Valenzuela.

«Yo lo busqué, porque yo hice un radar, como de la zona en que yo me encontraba… para mi era una cosa práctica, la que necesitaba», indicó en junio la actriz.

«Nada, fue eso, fue un pinchotón que nació de no estar conociendo gente nueva, ni como tramitando, contando tu historia», añadió. Además, expresó que según ella, Gabriel Urzúa estaba bajo una «nuve negra».

También te podría interesar: «Me patearon dos días antes de mi lanzamiento»: Laura Prieto vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google