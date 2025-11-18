Revisa el osado baile del caño de Skar Labra en Fiebre de Baile: fue la ganadora de la jornada

Este lunes 17 de noviembre, se emitió un nuevo capítulo del estelar de CHV, Fiebre de Baile. Instancia, en la que la temática pole dance fue protagonista.

Y la ganadora de la jornada fue ni más ni menos que la exparticiapante de Gran Hermano Chile, Skar Labra.

Vale señalar que cada vez la joven toma más protagonismo y en esta oportunidad fue la mejor.

Skar Labra la rompió en Fiebre de Baile con baile del caño

Skar Labra bailó la canción «Prenderemos fuego al cielo» de Francisca Valenzuela y junto a Mauricio Castillo le llovieron los aplausos.

La joven logró doble puntaje perfecto con su coreografía. De este modo lideró la noche y consiguió 34 unidades.

En este sentido, clasificó a la jornada de inmunidad del miércoles junto a Cony Capelli. Además, este 18 de noviembre dos participantes más se sumarán a este grupo.

«Estoy demasiado cansada y demasiado feliz. Quiero agradecerles todo el cariño. Yo pensé que iba a ser una de las peores porque el pole dance me daba mucho miedo. Fue una misión cumplida, así que les mando muchos cariños», indicó Skar Labra en sus redes tras su coreografía.

Revive la presentación de la ex Gran Hermano acá:

