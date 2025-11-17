«Me patearon dos días antes de mi lanzamiento»: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Una popular figura de redes sociales y de la televisión sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer que pasa por una ruptura amorosa.

Se trata ni más ni menos que de Laura Prieto, quien dio a conocer que el fin del romance se dio pocos días previo a un importante evento.

Laura Prieto confirma que está soltera

En conversación con Alfombra Roja, la exparticipante de Calle 7 mencionó: «Estoy soltera, chiquillos. No quiero funar a nadie, pero me patearon dos días antes de mi lanzamiento».

Posteriormente, entregó detalles del momento que está viviendo. «Es una mezcolanza de como un duelo que estoy viviendo, porque es una relación que yo tenía muchas expectativas, trabajé mucho para que eso funcionara, pero tampoco puedo opacar todo el trabajo que he hecho. Si hay algo que me da estabilidad es mi trabajo, porque amo lo que hago. Yo vibro con cada cosa que hago», indicó Laura Prieto.

«Y también mis amigos, las chiquillas de Lilás que están apoyándome, así que tengo el corazón explotando de amor», añadió la figura televisiva.

Vale señalar que la exintegrante de Calle 7 dio a conocer públicamente su romance en el mes de agosto. Instancia en la que presentó a Cristóbal un rockero que conoció cuando paseaba a sus perros.

En dicho ocasión, Laura Prieto señaló que es su vecino y que hace meses que se estaban viendo. «Yo estoy contenta, acompañada, en una linda etapa. Vivo el momento, disfruto de una buena conversación y también contención«, expresó.

