Figura del fútbol confirma romance con ex de Jere Klein y las redes estallan: «Siempre llega algo mejor»

Recientemente, un reconocido futbolista chileno sorprendió en redes sociales tras compartir una romántica fotografía con Steffy Elizondo, expareja de Jere Klein.

El deportista en cuestión es ni más ni menos que Lucas Cepeda, quien es una de las grandes figuras de Colo Colo y también se ha ganado su lugar en La Roja.

El delantero de 23 años contantemente llama la atención por su desempeño futbolístico y no por polémicas. Sin embargo, recientemente dio mucho que hablar por su romance.

Esto debido a que confirmó su romance con Steffy Elizondo, quien es muy popular en el mundo de las redes sociales.

Esto ocurrió este domingo, cuando la joven compartió en su cuenta de Instagram una romántica fotografía con Lucas Cepeda, dando a conocer el romance.

«Tú me dejas brillar», expresó la influencer para acompañar la postal.

En tanto, el futbolista de Colo Colo le escribió: «Te adoro. Eres la mejor».

Como era de esperarse, el posteo dio mucho que hablar y generó múltiples reacciones.

«Jere lo pierde todo»; «qué lindo es el amor»; «hermosa mi Steffi, brilla siempre»; «el claro ejemplo que siempre llega algo mejor»; «un hombre al nivel del mujerón qué eres reina», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Quién es Steffy Elizondo, ex de Jere Klein y nueva pareja de Lucas Cepeda

Vale señalar que la influencer es conocida en el mundo del espectáculo, debido a su relación con Jere Klein.

La joven también es muy popular en redes, donde crea contenido para la tienda «Miami Outlet».

Vale señalar que el fin del romance entre Jere Klein y Steffi Elizondo no estuvo exento de polémicas.

Danilo 21 compartió registros de la pareja que tuvo una fuerte discusión en casino Monticello durante marzo del presente año.

