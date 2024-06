Jere Klein se transforma en viral al instante, tras este video con su supuesta polola: Steffy Elizondo

Uno de los cantantes urbanos más jóvenes de Chile despertó la curiosidad de sus seguidores con el rumor de un supuesto romance. Pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue la diferencia de edad entre Jere Klein y quien sería su musa, Steffy Elizondo.

Y aunque ya habían vinculado a la pareja hace un tiempo, con un video viralizado hace unos días los rumores se dispararon. Un usuario de Tiktok compartió un clip en donde se ve a Jere Klein de la mano con una mujer paseando por un mall. Debido a las características físicas, los cibernautas apuntaron de inmediato a Steffy Elizondo.

Aunque en el video se les ve de espalda, los fanáticos aseguran que se trata de ellos dos y además ya existían antecedentes previos para sospechar. Hace solo unos meses, en abril, se viralizó una foto del artista besándose con una desconocida mujer que varios reconocieron como Elizondo.

Jere Klein y su supuesta nueva relación

Cabe destacar que el cantante urbano no se ha referido en ningún momento a su situación sentimental actual. En ese sentido, no ha confirmado ni desmentido nada. Y esto último es lo que más alienta las sospechas de los seguidores, puesto que Jere no tiene apuros en negar la vinculación con la chiquilla.

Por su parte, Steffy tampoco ha dado ninguna explicación ni respuesta a las especulaciones de sus fanáticos, dejándolos que hablen. Es más, los cibernautas dejan constantemente sus comentarios en sus publicaciones con referencia a la supuesta relación y ninguno de los dos se inmuta.

Los motivos de este hermético vínculo son aún desconocidos para la audiencia y fanáticos de la pareja. Lo cierto es que en los registros se les ve de lo más contentos y cariñosos juntos.