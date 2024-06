Ella es July Leguizamón, nueva novia de Pailita: 19 años y 1,6 millones de seguidores en TikTok

Recientemente, Pailita sorprendió a todos luego de que se diera a conocer una foto junto a su nueva conquista mediante Instagram.

Cabe destacar que en la foto no se alcanza ver el rostro de la chiquilla, sin embargo, ya se sabe de quién se trata.

La nueva conquista de Pailita es July Leguizamón, una joven colombiana de 19 años que es muy popular en TikTok, donde suele subir trends virales bailando.

Vale señalar que la chiquilla no es muy activa en Instagram. De hecho, su última publicación fue en diciembre del 2023. No obstante, tiene más de 132 mil seguidores.

Por otro lado, en TikTok tiene más de 1.7 millones de seguidores. Además, acumula millones de reproducciones en sus videos virales.

Una de las cosas que ha llamado la atención de esta relación de Pailita, es la diferencia de edad, ya que el cantante tiene 24 años, por lo que se lleva por 5 años con July Leguizamón.

Es importante señalar que hasta ahora los chiquillos no se han referido a su romance.

Las palabras de Camila Nash por el nuevo romance de Pailita

Hace algunas horas, Camila Nash hizo un comentario en una foto de Instagram de Pailita. Situación que llamó mucho la atención y generó múltiples reacciones.

Frente a esto, en conversación con Publimetro, la creadora de contenido señaló: «No me había percatado de lo guapo que era hasta que vi ese post sin polera. Por eso reaccioné, porque realmente está como quiere. Súper sexi. Me sorprendí. No había reparado en él, por eso cuando vi la foto dije ‘Pailitaaa'».

Además, Camila Nash señaló que la noticia que surgió sobre Pailita y su nueva conquista habría sido gracias a ella. «Yo creo que fue gracias a mí. Así que la polola me la debe», lanzó como broma.

En este sentido, la creadora de contenido erótico mencionó que estaría dispuesta en participar en un videoclip de reggaetón.