«Tú me dijiste…»: José Antonio Neme impactado tras revelar que predicción de Latife Soto se habría cumplido

Durante este fin de semana, Latife Soto y José Antonio Neme volvieron a protagonizar un nuevo live en Instagram. En esta ocasión, conversaron sobre diversos temas, los que fueron analizados por la tarotista.

En este contexto, el conductor de Mucho Gusto alabó a la guía espiritual y aseguró que se habría cumplido una de sus predicciones. «De todas las cosas que tú anticipaste, yo quiero dar cuenta de una que me consta, porque me lo dijiste a mí», indicó.

Esta es la predicción de Latife Soto que según José Antonio Neme se cumplió

«Cuando se produce el escándalo Kaminski-Jara, recuerdo perfectamente haberte preguntado de forma directa si esta pareja iba a regresar o no», le señaló el rostro de Mega a Latife Soto.

«Tú me dijiste ‘ella no lo va a perdonar, ellos no van a volver, y ella se va a emparejar con alguien más joven’. Lo dijo en este programa, lo juro por Dios. Y hoy ella está pololeando con alguien más joven«, añadió José Antonio Neme.

En este sentido, el conductor de Mucho Gusto no dudó en alabar a Latife Soto. «Quiero destacar lo precisa que es, lo asertiva. Y no voy a contar esto en detalle, pero yo le hice una pregunta personal hace unos días atrás y ella me hizo una descripción de una situación, y se produce lo mismo al otro día, tal como la Lati me había dicho. Quedé impactado con tu sabiduría, mujer», indicó.

Por su parte, la tarotista expresó: «A veces uno necesita una orientación, y a la Carlita le vimos que le llegaba ahí el colágeno».

Vale señalar que, recientemente, se dio a conocer que Carla Jara estaría en algo con el reconocido humorista Diego Urrutia, quien alcanzó gran popularidad luego de su presentación en el Festival de Viña 2023. Instancia en la que reemplazó a Yerko Puchento.