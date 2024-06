Pronóstico del tiempo en Santiago: Revelan que mínimas podrían llegar a 0° C durante esta semana en la RM

Durante el viernes y sábado de la semana pasada se desarrollaron fuertes lluvias en la capital. En este contexto, se esperan bajas temperaturas para los próximos días en la Región Metropolitana.

De acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el día más helados será el miércoles 26 de junio, fecha en la que las temperaturas podrían llegar a 0° C.

Según lo informado por la entidad ya mencionada, para el martes 25 de junio la mínima será de 4° C y la máxima de 10° C. En tanto, el miércoles 26 de junio la máxima llegaría a 14° C, mientras que la mínima a 0° C.

Por otro lado, de acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago de la DMC, para el jueves y viernes la mínima sería de 4° C y 5° C respectivamente. Además, la máxima alcanzaría los 13° C en ambos días.

Pronóstico del tiempo en Santiago: ¿Vuelven las precipitaciones a la capital?

De acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago de la Dirección Meteorológica de Chile, durante este lunes 24 y martes 25 de junio podrían caer algunas gotas en la capital.

Además, durante el resto de la semana no se esperan nuevas lluvias en la Región Metropolitana.

Sin embargo, es importante salir abrigado de la casa en la mañana, ya que se esperan bajas temperaturas durante los próximos días en la capital. De hecho, el miércoles la mínima podría llegar a 0° C.

Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago de Meteored, tampoco se esperan precipitaciones entre el lunes 1 de julio y domingo 7 de julio. Sin embargo, hay que estar atento a las actualizaciones que se realicen durante los próximos días.

También te puede interesar: ¿Sufriste un corte de luz durante la lluvia en Santiago?: Así puedes recibir compensación económica