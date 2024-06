Histórico rostro de TVN preocupa luego de informar delicado estado de salud: «La firme es que no estuve bien…»

El histórico periodista de TVN, Pedro Carcuro, alertó a todos sus seguidores luego de que informara que no se encuentra bien de salud, por lo que tuvo que ser internado.

El comentarista deportivo de 79 años de edad fue trasladado a la Clínica Los Andes en la jornada del pasado viernes, esto luego de sentirse en mal estado por varios días.

En ese contexto, el conductor conversó con La Hora dando detalles de su estado de salud.

El emblemático rostro de televisión aseguró que los médicos le detectaron una arritmia cardíaca debido a una insuficiencia en su corazón. Debido a esto, el periodista se tuvo que internar y quedar hospitalizado al interior del recinto de salud.

Los detalles del estado de salud de Pedro Carcuro

Partió diciendo que «me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor, pero la firme es que no estuve bien».

A sus palabras, añadió que «mira, uno es viejo, uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores, estaban todos muy nerviosos».

«Ojalá no sea nada más y que ya esté todo controlado. El jueves espero estar de vuelta en el trabajo», indicó al medio.

Pese a no pasar por su mejor momento, el emblemático rostro de TVN no dudo en comentar el debut de la escuadra nacional de fútbol. «Ahí estuve mirando en un computador, no fue el mejor partido en realidad. Ojalá mejoren. Si no, la cosa se nos va a complicar», cerró.

Para concluir, Página 7 consignó que el reportero aún se encuentra en el recinto hospitalario y en la semana le deberían dar el alta definitiva.