RadioActiva se la juega con un tremendo concurso por entradas para Corazón On Tour: Participa ACÁ

Próximamente, se desarrollará Corazón On Tour. Evento de Radio Corazón que se va a desarrollar en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí que se encuentran a minutos de Rancagua. Y en RadioActiva queremos que seas parte de esta experiencia, por lo que traemos un tremendo concurso.

Es importante mencionar que la cita es el 22 de noviembre y es un hito muy importante para nuestra radio hermana, ya que es primera vez que saldrá de gira.

Corazón On Tour cuenta con un tremendo line up, el que se compone por populares artistas de música tropical. A ellos se le suma ritmos urbanos y humor.

De esta manera, el evento promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores y auditores de Radio Corazón.

La Corazón On Tour va a contar con Cebolla y Bodoque, Américo, Santaferia, Paula Rivas, Pablito Pesadilla y Zúmbale Primo. En este sentido, se espera una noche cargada de música y humor.

Es importante mencionar que además de los shows en vivo, el evento también tendrá carritos de comida, barras, juegos para niños y DJs.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Corazón FM (@radiocorazonfm)

Conoce cómo participar en el concurso por entradas para Corazón on Tour

En RadioActiva queremos que seas parte de este inédito evento de Radio Corazón. Es por esto que lanzamos un concurso por entradas para que no te pierdas esta gran experiencia.

Participar es muy sencillo. Solamente hay que rellenar el formulario que te dejamos acá abajo con los datos solicitados y listo, ya estarás concursando.

También te podría interesar: Katteyes se sincera: «Estas últimas dos semanas he dormido menos que en toda mi vida»

Regístrate para participar Registrarse Iniciar sesión

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google