Conocida tarotista acertó en predicción de las Elecciones 2025 y reveló quién ganaría en segunda vuelta

En el último tiempo, diversas personas relacionadas con el mundo esotérico como tarotista y autodenominadas guías espirituales han lanzado predicciones con respecto a las Elecciones 2025 en Chile y quién podría ser el o la sucesora de Gabriel Boric en el cargo de Presidente.

Dentro de ellas se encuentra Vanny Acosta quien hizo una llamativa predicción en vivo, con su método de las varitas doradas.

En el programa «Buenos Días, Buenas Tardes» de TVR, la guía espiritual explicó su fórmula. De acuerdo a lo que indicó, los palitos se mueven solos y responden «sí» o «no» a las preguntas.

En dicha oportunidad, los conductores del programa Daniel Valenzuela y Javiera Carvallo quisieron saber qué sucederá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Y la tarotista acertó, puesto que las varitas dieron a Jeannette Jara y José Antonio Kast como las principales mayorías. «Yo no tengo posibilidad de forzar estas varitas, se mueven solas», expresó en aquella oportunidad.

Sin embargo, esto no fue todo. Vanny Acosta también indicó que la diferencia entre ambos no sería mayor al 10%, lo que también fue un acierto.

Luego, la conductora del espacio le preguntó directamente: «¿José Antonio Kast va a ser el próximo Presidente de Chile?»

Frente a esto, las varitas respondieron rápidamente y dieron el «sí».

Posteriormente, Vanny Acosta consultó: «¿Vamos a tener más platita con el cambio?». En este sentido, recibió otra respuesta positiva.

Conoce cuándo se desarrollará la segunda vuelta

Debido a que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, el próximo mandatario del país se definirá en la segunda vuelta que se desarrollará el próximo 14 de diciembre.

En ducha instancia competirán Jeannette Jara y José Antonio Kast que buscan llegar a La Moneda.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Revisa los famosos que ganaron y perdieron en las elecciones parlamentarias 2025

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google