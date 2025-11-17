Revisa los famosos que ganaron y perdieron en las elecciones parlamentarias 2025
Diversos famosos se presentaron como candidatos en las elecciones 2025. Conoce los que ganaron y los que perdieron.
Durante la jornada de este domingo 16 de noviembre, se desarrollaron las elecciones parlamentarias 2025. Instancia en la que diversos famosos de distintas áreas se presentaron como candidatos.
En este sentido, hay algunas figuras como Ana María Gazmuri y Pamela Jiles que volvieron a ser electos. Mientras que otros rostros llegarán por primera vez al congreso.
Además, hubo otros famosos que no les fue bien en las elecciones y no lograron asegurar un cupo para llegar al parlamento. Por ejemplo, Marlén Olivari, Pablo Herrera, entre otros.
Estos son los famosos que ganaron en las elecciones 2025:
- Javier Olivares (PDG) del Distrito 6. Obtuvo el 5,44% de los votos
- Hotuiti Teao (IND-UDI) del Distrito 7. Obtuvo el 8,22% de los votos
- Cristián Contreras «Dr.File» (PDG) del Distrito 8. Obtuvo el 6,85% de los votos
- Ana María Gazmuri (AH) del Distrito 12. Obtuvo el 9,37% de los votos
- Pamela Jiles (PDG) del Distrito 12. Obtuvo el 15,27% de los votos
- Ignacio Achurra (FA) del Distrito 14. Obtuvo el 8,55% de los votos
- Carlos Chandía (RN) del Distrito 19. Obtuvo el 6,92% de los votos
- Beatriz Sánchez (FA) al Senado. Obtuvo el 4,15% de los votos.
Los famosos que no ganaron:
- Felipe Ríos (Partido Liberal) del Distrito 7. Obtuvo el 0,64% de los votos
- Marlen Olivarí (IND-CHV) del Distrito 7. Obtuvo el 2,26% de los votos
- Jorge Garcés (IND-EVO) del Distrito 7. Obtuvo el 1,11% de los votos
- Juan Carlos «Pollo» Valdivia (IND-DC) del Distrito 8. Obtuvo el 3,31% de los votos
- Gonzalo Egas (DEM) del Distrito 8. Obtuvo el 1,39% de los votos
- Aldo Duque (IND-RN) del Distrito 9. Obtuvo el 1,42% de los votos
- Felipe Vidal (IND-EVO) del Distrito 9. Obtuvo el 3,09% de los votos
- Ariel Mateluna (IND–PAH) del Distrito 9. Obtuvo el 1,25% de los votos
- Erika Olivera (DEM) del Distrito 9. Obtuvo el 2,31% de los votos
- Juan Pablo Sáez (IND-DEM) del Distrito 10. Obtuvo el 0,74% de los votos
- Sandra Solimano (IND-DEM) del Distrito 10. Obtuvo el 0,31% de los votos
- María Luisa Cordero (IND-RN) del Distrito 10. Obtuvo el 2,24% de los votos
- Jean Pierre Bonvallet (IND-PSC) del Distrito 10. Obtuvo el 0,72% de los votos
- Li Fridman (IND–PS) del Distrito 12. Obtuvo el 1,27% de los votos
- Macarena Venegas (IND-EVO) del Distrito 13. Obtuvo el 4,04% de los votos
- Pablo Herrera (IND-CHV) del Distrito 14. Obtuvo el 2,65% de los votos
- Patricio Laguna (IND-DEM) del Distrito 15. Obtuvo el 2,07% de los votos
- Carolina Marzán (PPD) al Senado por Valparaíso. Obtuvo el 9,72% de los votos
- Ian Mac Niven (DEM) al Senado por el Maule. Obtuvo el 0,74% de los votos
