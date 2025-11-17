Revisa los famosos que ganaron y perdieron en las elecciones parlamentarias 2025

Durante la jornada de este domingo 16 de noviembre, se desarrollaron las elecciones parlamentarias 2025. Instancia en la que diversos famosos de distintas áreas se presentaron como candidatos.

En este sentido, hay algunas figuras como Ana María Gazmuri y Pamela Jiles que volvieron a ser electos. Mientras que otros rostros llegarán por primera vez al congreso.

Además, hubo otros famosos que no les fue bien en las elecciones y no lograron asegurar un cupo para llegar al parlamento. Por ejemplo, Marlén Olivari, Pablo Herrera, entre otros.

Estos son los famosos que ganaron en las elecciones 2025:

Javier Olivares (PDG) del Distrito 6. Obtuvo el 5,44% de los votos

Hotuiti Teao (IND-UDI) del Distrito 7. Obtuvo el 8,22% de los votos

Cristián Contreras «Dr.File» (PDG) del Distrito 8. Obtuvo el 6,85% de los votos

Ana María Gazmuri (AH) del Distrito 12. Obtuvo el 9,37% de los votos

Pamela Jiles (PDG) del Distrito 12. Obtuvo el 15,27% de los votos

Ignacio Achurra (FA) del Distrito 14. Obtuvo el 8,55% de los votos

Carlos Chandía (RN) del Distrito 19. Obtuvo el 6,92% de los votos

Beatriz Sánchez (FA) al Senado. Obtuvo el 4,15% de los votos.

Los famosos que no ganaron:

Felipe Ríos (Partido Liberal) del Distrito 7. Obtuvo el 0,64% de los votos

Marlen Olivarí (IND-CHV) del Distrito 7. Obtuvo el 2,26% de los votos

Jorge Garcés (IND-EVO) del Distrito 7. Obtuvo el 1,11% de los votos

Juan Carlos «Pollo» Valdivia (IND-DC) del Distrito 8. Obtuvo el 3,31% de los votos

Gonzalo Egas (DEM) del Distrito 8. Obtuvo el 1,39% de los votos

Aldo Duque (IND-RN) del Distrito 9. Obtuvo el 1,42% de los votos

Felipe Vidal (IND-EVO) del Distrito 9. Obtuvo el 3,09% de los votos

Ariel Mateluna (IND–PAH) del Distrito 9. Obtuvo el 1,25% de los votos

Erika Olivera (DEM) del Distrito 9. Obtuvo el 2,31% de los votos

Juan Pablo Sáez (IND-DEM) del Distrito 10. Obtuvo el 0,74% de los votos

Sandra Solimano (IND-DEM) del Distrito 10. Obtuvo el 0,31% de los votos

María Luisa Cordero (IND-RN) del Distrito 10. Obtuvo el 2,24% de los votos

Jean Pierre Bonvallet (IND-PSC) del Distrito 10. Obtuvo el 0,72% de los votos

Li Fridman (IND–PS) del Distrito 12. Obtuvo el 1,27% de los votos

Macarena Venegas (IND-EVO) del Distrito 13. Obtuvo el 4,04% de los votos

Pablo Herrera (IND-CHV) del Distrito 14. Obtuvo el 2,65% de los votos

Patricio Laguna (IND-DEM) del Distrito 15. Obtuvo el 2,07% de los votos

Carolina Marzán (PPD) al Senado por Valparaíso. Obtuvo el 9,72% de los votos

Ian Mac Niven (DEM) al Senado por el Maule. Obtuvo el 0,74% de los votos

