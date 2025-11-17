Popular comediante nacional revela que enfrenta complicado estado de salud y que no se puede medicar: «Mi mayor temor se cumplió»

La popular humorista nacional, Belén Mora no pasa muy momento fácil. De hecho, durante este fin de semana conoció un complicado diagnóstico luego de días en los que tuvo mucho dolor.

La comediante le contó a sus seguidores que tiene crisis de neuralgia del trigémino. Esto genera un fuerte dolor en el rostro que cada vez es más potente.

Belén Mora dio a conocer que últimamente ha sido cuidada por algunas amigas, quienes la han acompañado en esta difícil situación.

«Más vale tener amigos que plata. Hace una semana comencé con dolores de cabeza y mi mayor temor se cumplió: una crisis de neuralgia del trigémino», expresó en redes sociales.

«Para quienes han padecido eso, sabrán el dolor intenso que significa que, más encima, aumenta en cada cuadro», agregó Belén Mora.

Belén Mora revela que no puede tomar medicamentos

Belén Mora dio a conocer que no puede tomar medicamentos para combatir el fuerte dolor de la condición que padece, ya que se encuentra amamantando.

«Como estoy con lactancia, no puedo tomar los analgésicos que me quitan ese dolor o que, al menos, lo mitigan. Y además Ponchito y Damián están con gastroenteritis», indicó Belenaza.

«Hoy pensé que me iba a morir de dolor y llegaron mis amigas», agregó.

En este contexto, Belén Mora tuvo palabras de agradecimiento para Sandra Donoso, Carolina Arias Larraín, Scarlett Ahumada y su tía Berni, quienes han estado junto a ella en este momento.

«Me apapacharon, me hicieron reiki, me compraron remedios, me ayudaron con los niños. Ahora mi dolor es un 4 (de 1 a 10) y mi corazón está llenito. A veces es mejor tener buenos amigos que mucha plata. Gracias queridas mías. Las regalonee con comidita», indicó Belén Mora.

