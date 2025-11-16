Un inesperado momento: hincha de Colo-Colo y de la U se encontraron en local de votación y esto fue lo que pasó En medio de un despacho de TVN en el Estadio Nacional, se encontraron en el local de votación dos jóvenes, uno con polera de Colo-Colo, y otro de Universidad de Chile, y tuvieron un gesto inesperado.