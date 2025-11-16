Stefan Kramer lo vuelve a hacer y sorprende con hilarante imitación a candidatos presidenciales

Al igual que lo hizo previo a las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, durante esta jornada Stefan Kramer sorprendió con una cómica imitación de los candidatos presidenciales.

El destacado imitador y humorista compartió el último capítulo de su serie humorística «¿Cuánto vale el voto?». Proyecto que produjo junto a Leo Caprile.

De este modo, Stefan Kramer llamó a la gente a cumplir con el deber cívico. Sin embargo, lo hizo de una forma muy divertida, fiel a su estilo.

Stefan Kramer sorprende con imitación de los candidatos presidenciales

«El día 16 de noviembre es un día muy importante para la patria (…) Aplica tu deber cívico para que después no andes reclamando», expresó el comediante imitando a José Antonio Kast.

«Donde todos nos ayudamos entre todos y eso es super lindo», continuó como Jeannette Jara.

Por otro lado, interpretando a Evelyn Matthei indicó: «Yo voy a ser Presidenta, quiera o no quiera la gente».

Mientras que al momento de imitar a Harold Mayne-Nicholls, señaló: «Si hoy día amaneció con poco entusiasmo, yo lo entiendo, pero creo que es importante salir a la calle con energía, chispeza, como decía Gary Medel».

«Exige tu derecho a sufragar ¡Vota!», indicó haciendo el papel de Johannes Kayser.

Además, también se lució al interpretar a Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi y aconsejar a la ciudadanía.

Por otra parte, al imitar a Eduardo Artés se explayó un poco más y expresó: «La única arma de hoy es su lápiz, no vaya con lápiz rojo, aunque sea lindo, no sirve. Vaya a votar, ojalá con la mano izquierda, ejerza su labor ciudadana en esta dictadura del capitalismo».

Como era de esperar, este video compartido por Stefan Kramer ha dado mucho que hablar y suma múltiples comentarios en su canal de YouTube y cuenta de Instagram, donde gran parte de los usuarios celebró sus imitaciones.

