Tuvo que cambiarse de lugar: Carla Jara sufrió un insólito chascarro como vocal de mesa

Al igual que muchos otros famosos, como fue el turno de Jean-Philippe Cretton en esta jornada, su compañera en Mi Nombre Es, Carla Jara, fue electa como vocal de mesa.

Eso sí, la comunicadora ya está acostumbrada, según señaló, puesto que no es primera vez que cumple con esta función. Incluso, aseguró que ya hay un vínculo con sus compañeros de mesa.

Carla Jara sufrió un insólito chascarro como vocal de mesa

Es por eso, que subió a sus redes un video, en el que se mostraba lista para ir a cumplir con su deber cívico: «Buen día, bellezas, aquí vamos llegando al colegio, me tocó ser vocal de mesa. Así que con toda la carita llena de risa… igual es un día importante para nuestro país«.

«Confíen en sus convicciones nomás, y que nadie les diga nada, porque de repente la gente se mete mucho e influye en tu voto, y es tu decisión«, complementó la animadora, haciendo un llamado a votar.

Pero no todo fue tan bonito, ya que, a través de sus historias de Instagram, Carla Jara compartió la insólita situación que le ocurrió, cuando constituían la mesa: «Ya está constituida, tiempo récord… con mis compañeritos, arreglando todo, muy concentrados«.

«El problema es que soy de la mesa de al lado, entonces como ya soy amiga de los chiquillos me vine a esta mesa. Así que estamos tratando de solucionar las cosas porque ya firmé y todo«, agregó entre risas.

