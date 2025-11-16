Periodista de Canal 13 entrevistó a popular actriz chilena sin darse cuenta en las Elecciones: revisa lo que sucedió

Durante esta mañana de elecciones, en «Tu Día» de Canal 13 se vivió un cómico momento. Resulta que durante una cobertura en el Estadio Nacional, la periodista Ana María Silva vivió una inesperada situación.

Resulta que la comunicadora entrevistó a popular actriz nacional sin darse cuenta en el momento de quién se trataba.

Esto sucedió cuando Silva se acercó a conversar con una mujer que estaba con una sombrilla para protegerse del sol. De este modo, la reportera hablaba cobre el calor que se vive, sin darse cuenta de que estaba con Catalina Saavedra, quien protagonizó la popular película «La Nana».

Notera de Canal 13 entrevistó a popular actriz y esto fue lo que sucedió…

Esta situación no pasó desapercibida y a los segundos de lo ocurrido, desde el estudio, José Luis Repenning y Priscilla Vargas comentaron lo ocurrido.

«Era la Cata Saavedra, Anita, la actriz», indicaron desde el panel, lo que dejó a Ana María Silva notablemente sorprendida.

«¿Era la Cata Saavedra? No la reconocí por los lentes», indicó la periodista de Canal 13.

Posteriormente, la notera intentó encontrarse nuevamente con la actriz para disculparse. Sin embargo, José Luis Repenning, le dijo que no era necesario y que dejara lo sucedido atrás. «Tranquila, Anita», expresó.

Y ya a metros de distancia, Catalina Saavedra levantó amistosamente la mano indicando que tenía que continuar con su camino para asistir a votar.

Es importante señalar que es obligatorio votar en estas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. De hecho, quienes no asistan a esta instancia (sin una causa aceptada) se arriesgan a ser multados.

A través de la página web de Servel, se puede consultar el local de votación y la mesa. Las mesas estarán abiertas hasta las 18:00 horas.

