Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025: ¿Hasta qué hora se puede asistir a votar?

Este domingo 16 de noviembre es un día clave para la democracia en Chile. En esta jornada se están llevando a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Instancia que es de carácter obligatorio y que está movilizando a gran parte del país.

En esta oportunidad, la ciudadanía tiene la responsabilidad de elegir al próximo Presidente, quien durante el próximo año ocupará el lugar que ahora utiliza Gabriel Boric. Vale señalar que en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta, la segunda vuelta se realizará el domingo 14 de diciembre.

¿Hasta qué hora se puede asistir a votar?

Las mesas abrieron a las 08:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas. Sin embargo, es importante aclarar que las personas que hasta la hora del cierre estén en la fila en su mesa podrán ejercer su deber cívico.

Vale señalar que los ciudadanos tienen que presentar su cédula de identidad o pasaporte, los que incluso pueden estar vencidos hasta 12 meses previo a la fecha de hoy.

Los ciudadanos pueden revisar su local de votación y mesa a través de la página web del Servel con su RUT.

Es importante señalar que al ser obligatorio asistir a cumplir el deber cívico a las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. De este modo, aquellos que no voten se arriesgan a ser multados en caso de que no justifiquen su inasistencia.

Los montos de estas sanciones se encuentran entre 0,5 y 1,5 UTM. Esto equivale de $34.771 a $104.313.

Revisa las causas válidas para no asistir a votar y qué hacer en caso de no asistir acá.

