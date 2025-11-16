Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025: revisa el conteo de votos ACÁ
Revisa los datos entregados por el Servel con respecto al conteo de votos de las Elecciones Presidenciales 2025.
Este domingo 16 de noviembre, se desarrollaron las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Instancia, en la que la ciudadanía llegó a las urnas para cumplir con su deber cívico.
Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls fueron los ochos candidatos que se presentaron para llegar a la presidencia.
Revisa los resultados:
