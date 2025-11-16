Resultados Elecciones Presidenciales región por región: quién ganó según datos confirmados del Servel
Revisa a continuación los votos obtenidos por los ocho candidatos presidenciales de estas Elecciones 2025.
Durante este domingo 16 de noviembre, se desarrollaron las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Instancia, en la que millones de personas llegaron a las urnas para cumplir con su deber cívico.
En esta oportunidad, hubo ocho candidatos que se presentaron para llegar a La Moneda: Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls.
De este modo, millones de personas asistieron a los más de tres mil locales de votación para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric y a los nuevos diputados y senadores.
Revisa a continuación los resultados:
Revisa los resultados región por región
Una vez esté la información disponible te dejaremos los resultados en cada región.
Noticia en desarrollo…
