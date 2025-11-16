Resultados Elecciones Presidenciales región por región: quién ganó según datos confirmados del Servel

Durante este domingo 16 de noviembre, se desarrollaron las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Instancia, en la que millones de personas llegaron a las urnas para cumplir con su deber cívico.

En esta oportunidad, hubo ocho candidatos que se presentaron para llegar a La Moneda: Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls.

De este modo, millones de personas asistieron a los más de tres mil locales de votación para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric y a los nuevos diputados y senadores.

Revisa a continuación los resultados:

Revisa los resultados región por región

Una vez esté la información disponible te dejaremos los resultados en cada región.

Noticia en desarrollo…

