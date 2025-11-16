Resultados Elecciones Presidenciales: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a la segunda vuelta según datos del Servel

Este 16 de noviembre se llevaron a cabo en Chile las elecciones presidenciales de 2026. A medida que llegan los primeros cómputos oficiales del Servel, la incertidumbre comienza a disminuir y ya se puede apreciar la tendencia general, así como identificar a los dos candidatos que lograron imponerse en esta primera vuelta.

Es importante recordar que estos dos candidatos, que lideraron la votación en esta primera instancia, deberán enfrentarse nuevamente en la segunda vuelta, programada para el domingo 14 de diciembre.

Jeannette Jara y José Antonio Kast pasarán a segunda vuelta

Ya que ninguno de los ocho aspirantes a la presidencia alcanzó la mayoría absoluta (50% + 1), serán las dos preferencias de hoy, las que competirán nuevamente.

Con alrededor del 40% de las mesas escrutadas, según datos del Servel, ya es posible afirmar quiénes avanzan a la siguiente etapa. Aunque, los porcentajes podrían variar hasta el último cómputo.

En esta primera vuelta, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), logró posicionarse en el primer lugar. La exministra del Trabajo obtuvo la mayor votación, con un porcentaje cercano al 26%.

Por otro lado, tras una reñida competencia, el candidato de la oposición será José Antonio Kast (PRCh). El republicano venció a los colegas de su sector, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

El candidato logró quedarse con la segunda mayoría, tras obtener un 24%. Recordemos que José Antonio Kast aseguró que de no pasar a segunda vuelta, esta sería su última elección presidencial.

Ahora, queda un mes para que Jeannette Jara y José Antonio Kast, los ganadores de las elecciones, se vean las caras en la segunda vuelta, el 14 de diciembre. El panorama electoral continúa incierto, con lo parejo de esta primera vuelta.

A continuación, puedes revisar el detalle de cada porcentaje, y cantidad de votos en tiempo real de cada candidato:

