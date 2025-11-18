Popular periodista es visto a los besos con Andrés Caniulef: Revisa el registro ACÁ

A través de redes sociales, se empezó a viralizar un registro de un popular creador de contenido besándose con Andrés Caniulef.

El hombre en cuestión es Diego González y esto ocurrió en su nuevo reality titulado «Gay Shore», el que se estrenó el viernes pasado y tiene una temática gay.

Vale señalar que el creador de contenido y periodista ya había realizado un intento de crear un proyecto similar. Sin embargo, este duró solamente un día, debido a que hubo una denuncia de abuso y un incendio en un jacuzzi.

Diego González y Andrés Caniulef son captados a los besos

Vale señalar que dentro de las figuras de este espacio digital se encuentra Andrés Caniulef.

De este modo, el periodista de farándula se suma al listado de figuras televisivas que han pasado por los realities de Diego González. Entre ellos se encuentra, Edmundo Varas, La Pincoya, Princeso, Lelo y más.

Y previo al estreno del reality, el creador de contenido compartió en su cuenta de Instagram, un registro, en el que aparece besándose con Andrés caniulef.

«El Diego hace estas cosas solo porque quiere probar a todos»; «Desde que se fue el René va de mal en peor»; «Eso es lo que uno espera del capataz ¡Que vaya al frente! Mis respetos»; «Se aburrió de las mujeres el Didi»; «excelente, me encantan estos formatos de realities», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Vale señalar que de momento no se sabe si se trata algo para hacerle publicidad al espacio o si es que realmente hubo algo más.

