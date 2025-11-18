«Estamos preocupados»: Eduardo Fuentes actualiza estado de salud de Monserrat Álvarez tras sufrir descompensación en jornada electoral

El pasado domingo 16 de noviembre, durante la jornada electoral, Monserrat Álvarez se desmayó en las dependencias de TVN.

La periodista se encontraba trabajando en la cobertura de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Sin embargo, sufrió una descompensación que no le permitió continuar.

De acuerdo a lo informado por El Filtrador, tras esta situación, Monserrat Álvarez fue trasladada a un centro asistencial. En un principio pensaron que se pudo haber tratado de un accidente cardiovascular. Sin embargo, esto ya se descartó.

Vale señalar que el rostro de TVN se encuentra recuperándose, por lo que todavía no vuelve a conducir el matinal Buenos Días a Todos.

Actualizan estado de salud de Monserrat Álvarez

Durante este martes, al iniciar «Buenos Días a Todos», Eduardo Fuentes se tomó un momento para entregar detalles del estado de salud de su colega.

«Como equipo estamos preocupados. Queremos que se recupere pronto, para eso tiene que descansar», partió señalando.

En este sentido, Fuentes indicó que no conoce el diagnóstico oficial de Monserrat Álvarez. Sin embargo, entregó un tranquilizador mensaje a los televidentes. «Está más tranquila y tiene que descansar para recuperarse», expresó.

«Estuvo todo el día. En ese contexto, a ella le vino esto en la tarde noche», indicó el conductor, quien piensa que la extensa jornada electoral afectó a su compañera.

Además, Eduardo Fuentes indicó que se contactó con la hermana de Monserrat Álvarez, quien le señaló que ya «se sentía un poco mejor y que se tiene que cuidar»

Vale señalar que el comunicador no quiso llamar a su colega en vivo, para dejarla que descanse y se recupere tranquilamente.

