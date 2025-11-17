Preocupación en TVN por desmayo de querida conductora en el canal

Recientemente, existió gran preocupación en el interior de TVN por la animadora Monserrat Álvarez.

Resulta que durante el día de las elecciones, en una jornada transmitida por televisión abierta, la comunicadora se desmayó en el interior del canal.

Monserrat Álvarez generó gran preocupación en TVN

Tras desmayarse, Monserrat Álvarez fue trasladada hasta un centro de salud y generó gran preocupación en sus compañeros de trabajo. Incluso pensaron que podría haber sido un ACV (Accidente Cerebrovascular).

Según informó El Filtrador, la comunicadora tuvo una descompensación después de una larga jornada laboral.

«Las mismas fuentes indicaron a este Portal que la periodista se habría desmayado durante la transmisión, generando revuelo entre quienes tuvieron que correr para atender la situación», expresaron.

Además, una fuente del medio ya nombrado dio a conocer que Monserrat Álvarez estaba con problemas estomacales antes del desmayo.

Vale señalar que la animadora no estuvo presente en la jornada de este lunes en matinal de TVN. Además, tampoco estuvo en noticiero de la tarde.

Según consignó La Cuarta, Monserrat Álvarez está en observación y se ha realizado exámenes en el transcurso de esta jornada para conocer los motivos del desmayo.

