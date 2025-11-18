Ignacia Antonia tomó importante decisión para el nacimiento de su hija: «Es algo carísimo»

La popular tiktoker Ignacia Antonia y el cantante urbano AK4:20 viven un momento muy importante. La famosa pareja está esperando el nacimiento de su primera hija.

En este contexto, recientemente la influencer dio a conocer que tomó una importante decisión.

Resulta que Ignacia Antonia reveló que se va a someter a un novedoso procedimiento en el parto.

Ignacia Antonia revela procedimiento al que se someterá

A través de una transmisión de TikTok, la influencer dio a conocer que va a guardar las células madre del cordón umbilical de su hija.

Ignacia Antonia dio a conocer que existen distintos plantes y que «a nosotros nos van a sacar 30″ centímetros del cordón umbilical.

«Yo creo que si piensan en ser madres en algún futuro igual está cool que puedan investigar para tenerlo como en los planes», agregó.

En este sentido, sobre el procedimiento, Ignacia Antonia expresó: «Son las células madre que vienen en el cordón umbilical cuando nace la bebé. Entonces, yo el día que vaya a tener a mi niña (…) Yo llamo y va a ir una matrona a mi clínica y yo tengo que tener un kit que ellos me pasaron».

«Así llega la matrona allá, cuando me estén sacando a la bebé, la hacen pasar, entonces ella desde el cordón umbilical saca la muestra de sangre y saca la muestra del cordón umbilical como tal, y se lo llevan para guardarlo», añadió la pareja de AK4:20.

Además, indicó: «Siento que es algo carísimo, pero te dan muchas facilidades (…) ¿Es caro? Sí ¿Hay facilidades? Sí».

«Imagínate como mamá, un día tu hija se empieza a sentir mal, te llaman y te dicen ‘tiene leucemia’, y yo sé que tengo las células madres sería como ‘wow’, como que literalmente voy a sentir que le salvé la vida», agregó Ignacia Antonia.

«Si no las llego a usar no pasa nada, igual guárdalas, el que te las preserven, eso es lo que sale caro, entonces si no las ocupas, después las botan supongo», continuó la popular influencer. Además, indicó que las va a guardar por 45 años.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google