Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los millones que recibirá cada candidato tras las votaciones
La normativa actual establece un reembolso por los votos que recibió cada candidato.
Después de una nueva jornada electora, el Servicio Electoral de Chile (Servel) dio a conocer los resultados totales de las Elecciones Presidenciales 2025.
Y con el 100% de las mesas escrutadas, Jeannette Jara se posicionó en el primer lugar con un 26,85% de las preferencias. Muy cerca la siguió José Antonio Kast con un 23,92%. De este modo, ambos candidatos competirán en segunda vuelta.
Por otro lado, Franco Parisi sorprendió con un 19,71%. Luego vienen Johannes Kaiser (13,94%), Evelyn Matthei (12,46%), Harold Mayne-Nicholls (1,26%), Marco Enríquez-Ominami (1,20%), y Eduardo Artés (0,66%).
Revisa el monto que recibirá cada candidato tras las Elecciones Presidenciales 2025
La normativa actual establece un reembolso por cada voto que recibió cada candidato.
Sin embargo, los candidatos no reciben el dinero de manera automática. Esto se debe a que la ley exige que ellos y sus comandos deben presentar cuentas de campaña con los respaldos correspondientes.
En este sentido, a continuación te dejamos el monto aproximado que recibirá cada candidato, según informó ADN.cl:
- Franco Parisi obtuvo 2.552.649 votos. De este modo, recibirá aproximadamente $4.046 millones de pesos.
- Jeannette Jara obtuvo 3.476.615 votos. De este modo, recibirá aproximadamente $5.510 millones de pesos.
- Marco Enríquez-Ominami obtuvo 154.850 votos. De este modo, recibirá aproximadamente $245 millones de pesos.
- Johannes Kaiser obtuvo 1.804.773 votos. De este modo, recibirá aproximadamente $2.860 millones de pesos.
- José Antonio Kast obtuvo 3.097.717 votos. De este modo, recibirá aproximadamente $4.909 millones de pesos.
- Eduardo Artés obtuvo 86.041 votos. De este modo, recibirá aproximadamente $136 millones de pesos.
- Evelyn Matthei obtuvo 1.613.797 votos. De este modo, recibirá aproximadamente $2.557 millones de pesos.
- Harold Mayne-Nicholls obtuvo 163.273 votos. De este modo, recibirá aproximadamente $258 millones.
Es importante señalar que este monto corresponde al máximo reembolsable para candidatos, quienes tendrán que justificar frente al Servel el dinero que gastaron en su campaña.
