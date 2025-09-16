Ignacia Antonia reveló que tomó una importante decisión en medio de su embarazo: «Hasta que nazca mi bebé»

Ignacia Antonia y Bastián D’amonte, más conocido como AK4:20, se encuentran esperando a su primera hija.

La noticia la entregaron en junio de este año. Desde este momento que la influencer ha compartido detalles en sus redes sociales sobre los preparativos para la llegada de su retoña.

De hecho, a mitad de julio llevaron a cabo la fiesta de revelación de sexo de su bebé. De este modo, revelaron que será una niña. Además, dieron a conocer su nombre: Gabriela.

Ignacia Antonia revela que tomó importante decisión

Recientemente, a través de sus historias en su cuenta de Instagram, la influencer estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores.

En este sentido, según informó Meganoticias, una de las consultas que recibió Ignacia Antonia fue sobre cuándo nacerá su hija. En este sentido, respondió: «Para diciembre».

Además, otro usuario le consultó sobre si es que tenía pensado viajar antes de que nazca su retoña.

En este contexto, la joven reveló que tomó una importante decisión. «Tomé la decisión de no viajar hasta que nazca mi bebé», señaló.

Asimismo, contó que «los dos últimos viajes que hice, que fueron a Aruba y Alemania, tenía como dos meses de embarazo, en ambos viajes me enfermé muy mal. Me sentí pésimo, me dio 38 de fiebre».

«Entonces, no, soy muy buena para enfermarme, los cambios de clima me hacen pésimo, las comidas diferentes me hacen muy mal, entonces, prefiero quedarme aquí, cuidarme, cuidar a mi niña y cuidar de mi embarazo para que todo salga bien», agregó.

Para finalizar, Ignacia Antonia indicó que «ya tendré mucho tiempo para seguir viajando, así que prefiero esperar«.

